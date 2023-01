Nel corso di un'intervista ai nostri microfoni Stefania QUI l'integrale) ha parlato di Cristiana. Le sue parole:“Cri è la mia migliore amica. Ci conosciamo da quando avevamo 14 anni, quindi da una vita. Per Cri parla il campo, è fondamentale per la Juve perché oltre che essere una molto cinica sotto porta è una ragazza con una grandissima mentalità: per essere al top per così tanti anni non devi avere solo mezzi tecnici ed essere intelligente come giocatrice, ti serve una mentalità solida, da vincente. Così come è difficile non retrocedere è difficile anche vincere sempre. La Juventus vince da parecchie stagioni, questo significa trovare ogni giorno lo stimolo giusto per essere al meglio. Nuove motivazioni, la voglia di migliorarsi, mettersi in gioco. Le stagioni cambiano, le giovani crescono, ma le senatrici restano”.