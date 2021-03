Su Calciomercato.com Mario Sconcerti ha espresso alcuni pareri sulla Juventus di Andrea Pirlo: "La Juve è una squadra in crescita. Ma una crescita confusa e disordinata, con dei limiti chiari. È una squadra con grande qualità, ma sembrano giocare tutti da soli, manca l’amalgama. Pirlo ha le sue responsabilità, ma mi sembra troppo facile dare la colpa di tutto a lui. Gli è stata data la Juve più sconclusionata degli ultimi vent’anni. Una Juve che ha fatto debuttare quattro ragazzi, una Juve a cui manca una vera alternativa nel ruolo di centravanti, una Juve che si è inventata Danilo regista. A me piacciono le idee di calcio di Pirlo, ma credo non sia capace di stimare gli altri. Spesso i campioni che sono stati i numeri uno per tanto tempo non riescono a vedere i bravi giocatori in giro. Non credo che Pirlo stimi i suoi giocatori. Quando parla dopo le sconfitte, quando dice che sbagliano i particolari o che sono troppo giovani, e non è vero, li considera sempre dei ragazzi. Come si fa a dire di uno come Chiesa che è giovane? Questo è il suo quinto campionato di Serie A. Pirlo in fondo è come Ronaldo, non ha stima dei suoi giocatori".