Giovanniha parlato ai microfoni di SkySport della Juventus e degli obiettivi di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"5 gol segnati sono sicuramente pochi, ma non subendone sono arrivati i punti. In queste 5 partite in cui ha avuto poco e nulla Vlahovic e Chiesa, ha avuto problemi a centrocampo e difesa, sono arrivati i punti ma degli attaccanti ha segnato solo Milik. Così può andar bene ma è difficile alla lunga. Allegri punta a trovare la condizione migliore di Vlahovic e Chiesa, per mantenere quella classifica devono arrivare i gol dei giocatori più importanti. Kean, al di là del fatto che gli hanno annullato i due gol, sta bene, ha voglia, partirà titolare a Firenze. Vlahovic dà segnali di essere lontano da quello delle prime giornate di campionato"