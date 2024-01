Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato l'esclusione di Kenandurante la partita contro l'Empoli. Brambati ha dichiarato: "Yildiz? Mi sono informato: pare che non siano piaciuti alcuni atteggiamenti del giocatore - ha detto Brambati a Tmw Radio -. Sia Allegri che Szczęsny dicono che deve stare con i piedi per terra. Forse Allegri ha percepito un po’ di distrazione del ragazzo. Voleva dare una lezione al ragazzo, poi pensa che con l’Empoli poteva comunque portarla a casa e invece ha sbagliato." Il giovane talento potrebbe aver pagato per una momentanea mancanza di concentrazione, secondo quanto emerso dalla sua esclusione durante la partita.