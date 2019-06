Diego Armando Maradona Junior l'ha ammesso: a suo padre, Diego senior, non è piaciuto il gesto di Maurizio Sarri. E cioè il suo approdo alla Juventus. "Le scelte di professione si rispettano comunque, ma parto da una base che è diversa: quella maglia non si mette neanche per gioco - le sue parole a TMW Radio -. Non ho apprezzato diverse dichiarazioni in conferenza stampa, non ha detto completamente la verità. Chiaro che si debba tanto a Sarri, come uomo e come allenatore, ci ha insegnato davvero tanto. Gli auguro tutto il bene, il maglio. Ma tra due o tre anni, quando svestirà quei colori. Neanche a papà è piaciuto tanto quello che ha fatto".