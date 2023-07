Romelu, secondo il Corriere dello Sport, ha un accordo con la Juventus già dalla fine del mese di giugno. Per questo big Rom avrebbe rifiutato l'che l'ha recentemente corteggiato. Il Chelsea è in pressing per cedere il centravanti ma la Juve prima di prendere una decisione definitiva deve capire quali saranno le sorti di Vlahovic. Paris Saint Germain e Bayern Monaco guardano con interesse Lukaku ma per nessuna è una prima scelta.