"Ci sono ancora piccoli diamanti grezzi in giro che possono però cambiare i giudizi. Uno è Chiesa, un giocatore per amatori, non per tutti. A Sarri non piaceva perché, diceva, corre troppo a testa bassa. Paratici ne è un grande estimatore. Chiesa si accende e si spenge, ma alla fine della partita ha fatto le tre-quattro cose più importanti della squadra. Sempre. Forse ha più istinto che intelligenza calcistica, ma è una differenza reale. Un altro predestinato è Locatelli. Nella Juve andrebbe al posto di Rabiot, comunque un gran giocatore. Locatelli è una mezzala che sa far tutto, di gioco e di corsa. Manca a tutte le grandi squadre". Lo ha affermato Mario Sconcerti, in un passaggio del suo editoriale per il Corriere della Sera, spiegando come in ogni squadra manchi un pezzetto. Alla Juve un... Locatelli.