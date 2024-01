Le parole di Guido, direttore di Tuttosport:“La Juventus sostiene di non avere denaro per chiudere operazioni - ha detto a Tmw Radio -. Allegri, poi, non vuole rompere gli equilibri. Io credo, però, che se ci sarà un’occasione per il centrocampo verrà colta. Sappiamo che ci sono tanti nomi ma per ora ogni trattativa sembra avere un difetto. Verrà chiusa nelle prossime ore l'operazione per Djalo. È fermo da marzo per un problema al crociato e quindi, essendo un punto interrogativo, potrebbe finire la stagione nella Next-Gen”.