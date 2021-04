In una stagione con tanti, tantissimi, lati negativi, ci sono alcuni aspetti interessanti che dimostrano come la Juventus continui a lavorare per il futuro. Uno di questi aspetti è la centralità che i giovani hanno acquisito all'interno del progetto bianconero. Nell'ultimo impegno della prima squadra nella lista dei convocati è comparso per la prima volta uno dei calciatori più promettenti dell'Under 23: Felix Correia. Nel corso della diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus si è parlato proprio di lui: "L'ho visto in questi giorni in allenamento con la prima squadra. È molto carico, oggi poi era carico a molla".