Le parole di Davide Torchia, agente di Daniele, a Tv Play:RINNOVO RUGANI - "Si parlerà di tutto dopo la qualificazione in Champions League, ma Giuntoli si deve muovere. Non è facile il suo compito, visto che ha tante cose da fare. Giuntoli ha le mani legate fino alla qualificazione in Champions. L’ho sentito questa mattina Giuntoli. Come vede Rugani un giocatore come Djalò? Dice che ha delle buone qualità, il campionato francese è molto diverso da quello italiano".