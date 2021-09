Ieri ilha conquistato un grande successo in casa della Samp. 0-4 il risultato finale con tante individualità importanti. Tra queste David, protagonista di parate di livello. Il portiere colombiano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento la cosa da fare è tenere i piedi per terra. Dobbiamo continuare a lavora ogni giorno. Il campionato è lungo, è appena cominciato. Con Spalletti stiamo facendo le cose per bene, ha esperienza e ci dà fiducia. Abbiamo talento per fare cose importanti. Il mio rientro pre Juventus? Ero stanco, non lo nego. Ma la voglia di aiutare la squadra ed essere in campo era troppa. Abbiamo vinto una partita importante. Dopo il match però ho dormito tanto (ride, ndr)".