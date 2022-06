"Avec les Bleus, ce n'est pas fini"



La une du journal L'Équipe ce jeudi 23 juin.

Domani compirà 50 anni. Ma il regalo lo ha fatto lui, con un'intervista esclusiva all'Equipe. Stiamo parlando di Zinedine, che come anticipa il quotidiano francese nel suo titolo di apertura, non ha affatto accantonato il sogno di allenare la Francia: "Con i Bleus non è finita", le parole di Zizou, in queste settimane più volte accostato alla panchina del Paris Saint-Germain.