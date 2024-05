Zinedineha deciso di non considerare l'opzione di allenare il Bayern Monaco, come ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport. de. Il tecnico francese ha espresso chiaramente il suo intento di non intraprendere un'avventura in Germania, preferendo concentrarsi su altri orizzonti. Le sue parole sono state inequivocabili: "Allenerò il Bayern? No. Domani sarò al Bernabeu e andrò a vedere la partita. Spero vinca il Real". Questa decisione ha alimentato speculazioni sul suo futuro, mentre i fan del Real Madrid attendono con ansia il suo coinvolgimento nelle vicende del club.