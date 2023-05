Intervistato da beIN Sports, l'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger, ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato legato alla Juventus.'Ho rinunciato a Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain. Ho rifiutato anche la Nazionale inglese e poi dopo anche quella francese. Credo di aver fatto ciò che era importante per me nella mia vita. Così tante persone vengono a guardarmi e dicono: ‘Grazie per quello che hai fatto per l’Arsenal’. Loro capiscono che questa è stata la mia priorità e credo anche che l’Arsenal sia rispettato in tutto il mondo per i valori del club sono venuti alla luce. Sentivo di poter lasciare un’eredità, costruire una base di allenamento, costruire uno stadio, avere un’accademia fantastica. Sentivo che i ragazzi che sarebbero arrivati dopo di me avrebbero potuto lavorare in condizioni decenti'.