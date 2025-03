La rivelazione di Tonali: 'de Ligt mi consiglò la Juventus'

Il nome di Sandroè tornato a circolare in orbita Juventus nelle ultime settimane di calciomercato. Il centrocampista, attualmente al Newcastle, è stato accostato ai bianconeri in vista della prossima stagione, ma il suo possibile approdo a Torino non è una novità.Già nell’estate del 2020, dopo la retrocessione del Brescia in Serie B, Tonali era uno dei talenti più ambiti del mercato. Il suo futuro era incerto, con diverse big interessate, tra cui proprio la Juventus . Alla fine, il centrocampista scelse il Milan, la squadra del cuore, dove avrebbe poi vinto lo Scudetto nella stagione 2021-22.

Le parole di Tonali

Tonali Juve, è possibile?

In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Tonali ha svelato un retroscena legato a quel periodo: ci furono contatti con Matthijs de Ligt, all’epoca difensore della Juventus. Questo dettaglio conferma l’interesse concreto dei bianconeri, che provarono a portarlo a Torino prima che il Milan chiudesse l’operazione.JUVENTUS - "Ero in Sardegna con Cistana e Torregrossa, il gruppo del Brescia. Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e in un ristorante abbiamo incontrato De Ligt, che mi ha parlato benissimo della Juventus e mi ha consigliato di farci un pensiero. Io e De Ligt ci eravamo fermati a parlare dopo una partita, era il mio primo anno in Serie A.Capita che per una manciata di secondi ti ritrovi a chiacchierare con un avversario anche se non lo conosci, più per una questione di rispetto. alcuni poi li memorizzi e quando li vedi, pensi: ‘Questo l’ho già visto’. In quell'estate in cui ero finito sui giornali, perché era difficile un mio ritorno in B con il Brescia. C’erano in ballo Milan, Inter e Juve. Chiunque mi diceva: ‘Vieni all’Inter, vieni al Milan, vieni alla Juve’".Il nome di Sandro Tonali continua a essere accostato alla Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Il centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, è diventato un punto di riferimento per il club inglese, ma il desiderio di tornare in Serie A potrebbe aprire uno spiraglio per il suo futuro.Nonostante l’interesse concreto, la Juventus dovrà prima risolvere alcune questioni economiche prima di tentare un affondo. In particolare, il club bianconero potrebbe essere costretto a cedere Douglas Luiz, uno dei profili più appetibili sul mercato, per fare cassa e liberare spazio salariale.In generale, la strategia della Vecchia Signora prevede delle uscite mirate prima di poter investire su nuovi innesti di livello. Solo dopo aver sistemato il bilancio, la dirigenza potrà presentarsi alla porta del Newcastle con un’offerta concreta per Tonali.L’operazione non si preannuncia semplice, ma il legame tra Tonali e l’Italia potrebbe giocare un ruolo chiave. Se la Juventus riuscirà a generare la liquidità necessaria, il sogno di riportare il centrocampista in Serie A potrebbe diventare realtà nella prossima finestra di mercato.