Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, ieri il presidente de LaLiga Tebas ha svelato a Londra un nuovo incontro tra le parti per la Superlega. Ci sarebbe stato un incontro recente tra Juventus, Real Madrid e Barcellona per progettare una nuova Superlega con accesso più ampio, sostanzialmente divisa in Serie A e Serie B.