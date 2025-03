La rivelazione di Tacchinardi: 'Tudor sa come si vince, gli ho mandato un messaggio...'

GETTYIMAGES

Tacchinardi su Tudor: le dichiarazioni

ha raccontato di aver inviato un messaggio anome decisamente caldo per la panchina della Juventus. L'ex centrocampista bianconera ha voluto però mantenere il totale riserbo sulla conversazione avuta con il tecnico croato. Di seguito le parole di Tacchinardi in live al Bianconero."Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi, sono cose che rimangono tra noi... gli ho scritto, abbiamo scherzato un po' perché siamo amici e mi ha detto delle cose. Per me non è che vai in un posto di putiferio totale, a me sembra una squadra che ha voglia di provare ad uscire da questo momento, però si sono incastrati in qualcosa, anche tatticamente nel campo, non è possibile che tutti non rendano per il proprio valore. Tudor li porta dalla sua parte con il lavoro sul campo, la passione, Igor sa come si deve vincere, come si può vincere. Chi ha vinto sa come si vince, ci vuole sacrificio, dedizione, è il primo che si mette in battaglia, ma non sopra gli altri, secondo me è duro, deciso ma portandoli dalla sua parte. Se dovesse andare male con il Genoa tutti possono essere bei profili, vai ad allenare la Juve in un momento in cui questa squadra ha bisogno di una figura forte ma empatica, non so cosa è successo con il mister, non si parla più di modulo, non penso siano diventati tutti così scarsi".