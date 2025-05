La rivelazione di Spalletti: 'Per salvare l'Inter, ho perso Icardi'

Getty Images

Lucianotorna a raccontarsi, stavolta senza filtri. Lo fa nella sua autobiografia «Il Paradiso esiste... Ma quanta fatica», edita da Rizzoli e in uscita oggi, ripercorrendo alcuni dei momenti più delicati della sua carriera da allenatore. Tra questi, impossibile non citare lo scontro più teso della sua esperienza all’Inter: il caso MauroEra il febbraio del 2019 quando Wanda Nara, moglie e agente dell’allora capitano nerazzurro, rilasciò dichiarazioni pubbliche pesanti nei confronti della squadra, insinuando che per vedere Icardi tornare a segnare servivano “giocatori migliori” al suo fianco. “Fu devastante”, ammette Spalletti. “Lo spogliatoio era rotto, non si poteva fare come Ponzio Pilato. Bisognava schierarsi, e io dovevo tutelare la squadra”.

Il tecnico toscano rivela che il giorno successivo più di un calciatore si presentò nel suo ufficio per chiedere chiarezza. Tra questi, anche Samir Handanovic: “Un uomo verticale, con personalità di ferro”. In quel momento, Spalletti comprese che per evitare una frattura irreparabile serviva un gesto preciso da parte del capitano. Così, davanti a tutti i compagni, chiese a Icardi di giustificare pubblicamente le parole di Wanda. Ma la risposta lo lasciò di sasso: “Disse che a parlare non era stata sua moglie, ma il suo procuratore. Era impossibile gestire una situazione del genere”.A quel punto, la decisione fu inevitabile: togliere la fascia a Icardi e consegnarla a Handanovic. Una scelta dolorosa, sostenuta silenziosamente dalla società, ma necessaria. “Di fatto, per non perdere lo spogliatoio, persi Mauro: l’uomo e il calciatore”, conclude Spalletti. Un sacrificio che, a suo dire, fu determinante per proteggere l’unità del gruppo.