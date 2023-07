Intervenuto all'interno del podcast The Que Papinho, il brasiliano Richarlison ha raccontato un curioso aneddoto su Antonio Conte.'Ho commesso un errore nel concedere un’intervista in cui chiedevo di giocare di più. Più tardi mi sono scusato e ho detto che poteva punirmi. Mi rispose che il capo era lui. È stato il suo modo di dimostrarlo. Ha passato quasi due ore a rimproverarmi davanti a tutti in un meeting'.