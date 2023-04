Il centrocampista della Juventus Adriendopo la gara contro la Lazio a Dazn ha parlato della sua crescita. Le sue parole:"La mia migliore stagione. Sono cresciuto tanto, soprattutto gli ultimi due anni con Allegri. Sto lavorando tanto per fare gol ma anche per dominare il centrocampo, sia in fase offensiva che difensiva, sono contento e della mia stagione. Provo sempre a dare il massimo e aiutare i compagni di squadra".