Mattia, estremo difensore della Juventus è intervenuto nel nuovo podcast bianconero Stories of Strength ( QUI l'integrale). Le sue parole sul miglioramento:“Quello che cerco di fare è ascoltarmi, quotidianamente. Durante la giornata se hai momenti in cui ti ascolti, se lo fai con trasparenza. Togli le barriere tra il tuo centro e le tue parti. Cerco sempre di capire in questa parte della giornata di cosa ho bisogno. Ci sono anche giornate tranquille, crescendo da questo punto di vista sono riuscito a ridurre i momenti di squilibrio. Mi conosco molto meglio, ho una considerazione reale di me”.