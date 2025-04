La rivelazione di Nainggolan: 'Ho chiesto 100mila euro a un boss'

AFP/Getty Images

Nainggolan e il prestito da 100mila euro

Tre mesi fa l'ex Inter e Romaera finito al centro di un caso giudiziario in Belgio, arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga. Accusa che oggi è stata formalmente archiviata, ma il centrocampista – attualmente in forza al Lokeren, club di seconda divisione del suo Paese – resta comunque indagato.Come riportato da Calcio & Finanza, Nainggolan è intervenuto in una trasmissione televisiva locale, Bar Goens, dove ha ricostruito i fatti e ammesso di aver avuto contatti con Nasr-Eddine Sekkaki, noto alle cronache come uno dei principali trafficanti di droga del Paese., una somma che aveva destato i sospetti degli inquirenti, portandoli inizialmente a ipotizzare un suo coinvolgimento come presunto finanziatore della rete di spaccio. "Pensavano fossi entrato nella criminalità organizzata", si legge nel resoconto del portale.

Il racconto

Il debito per il gioco d'azzardo

A distanza di mesi Nainggolan ha spiegato: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io. La gente crede a quello che legge, che io sia il perno di un caso di droga; ma non c'è nessun legame". E a chi lo ha interrogato sul motivo per cui avesse chiesto quei soldi ha risposto: "Debiti di gioco e conti bloccati a causa del divorzio". Non avendo accesso alle proprie finanze, Radja ha quindi cercato sostegno in Sekkaki che, secondo il racconto, gli avrebbe consegnato la cifra in contanti prelevandola dal conto della madre. La restituzione sarebbe avvenuta tramite bonifici con "investimenti in edilizia" come causale di pagamenti che andavano dai 5mila ai 30mila euro.Oggi, racconta Calcio & Finanza, Nainggolan ha estinto il suo debito legato ai problemi delche l'avevano visto protagonista già nel 2018: sette anni fa il centrocampista belga era stato vittima di una truffa da 150mila euro in un casinò di Monte Carlo, portata avanti da un'organizzazione specializzata nelle clonazioni di assegni.