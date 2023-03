Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex giocatore del Napoli Nikola Maksimovic ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato che vede coinvolto l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri, il quale sarebbe stato ad un passo dal firmare con i partenopei.'In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così'.