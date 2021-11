L'ex ct della Nazionale e allenatore della Juventus, Marcello, ha parlato nella sua Viareggio a margine della presentazione di un nuovo centro sportivo: "Scudetto? Il campionato non sarà una lotta a due tra Milan e Napoli come sembra adesso. Io inserirei anche l'Inter, le prime due hanno fatto bene fino ad oggi, ma non trascurerei i nerazzurri".- "Non saprei, ma potrebbero aver fatto delle valutazioni puntando alla Champions League. Se così fosse credo che ci metterebbero la firma per vincerla e arrivare anche settimi in campionato".