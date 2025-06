La rivelazione di Keita: 'Dovevo andare alla Juve, con la Lazio era una guerra'

Getty Images

La trattativa con la Juventus

Keita Baldé è stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus. A raccontarlo è lo stesso attaccante senegalese, oggi al Monza, in un’intervista rilasciata a El After, dove ha svelato un retroscena clamoroso risalente al 2017, quando sembrava ormai tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero."Eravamo d'accordo su tutto, ma la Lazio non volle cedermi proprio a loro. Era una guerra, come tra Barcellona e Real Madrid", ha raccontato Keita, svelando i dettagli dell’operazione sfumata. L’ex biancoceleste ha confermato che con la Juventus era stato trovato un accordo completo: "Ero d'accordo con la Juve, su tutto – riporta Lalaziosiamonoi.it –. Mancava solo il via libera della Lazio. La Juve aveva Pogba, Tevez, Morata e altri. Avevo concordato un contratto di cinque anni. Mi dicevo che se avessi lasciato la Lazio, sarebbe stato solo per andare alla Juventus".

Il veto della Lazio

Secondo Keita, la dirigenza biancoceleste ha posto un vero e proprio veto al passaggio in bianconero: "La Juve aveva provato di tutto. Ci abbiamo provato su tutti i fronti. Ma tra Juve e Lazio era una guerra, come tra Barcellona e Real Madrid. A un certo punto (2011), la Lazio ha venduto Stephan Lichtsteiner alla Juventus e la dirigenza ha poi detto che non avrebbe mai più venduto un giocatore alla Juve. Erano stufi che la Juve vincesse tutto e avesse i giocatori migliori".