Cristiano Ronaldo strizza l’occhio al prolungamento con la Juventus. E il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, direttamente da Dubai non chiude alla possibilità di vedere giocare insieme i suoi due assistiti: CR7 e Joao Felix. Così ne ha parlato proprio Mendes: “Possibile vedere Joao Felix in futuro giocare insieme a Ronaldo? Cristiano giocherà altri 4-5 anni. Tutto è possibile”. Ora Joao Felix è blindato all’Atletico Madrid, ma chissà che in futuro la Juve non possa fare un tentativo per portarlo in bianconero.