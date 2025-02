La rivelazione di Giampaolo: 'Ero della Juventus al 99%, poi scelsero Ferrara'

Getty Images

, attuale allenatore del, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Stampa nel corso della quale ha raccontato di essere stato molto vicino, in passato, alla panchina della. Un traguardo soltanto sfiorato e invece sfumato proprio sul più bello. Di seguito ecco le dichiarazioni a tal proposto dell'attuale guida tecnica del club salentino."Un'occasione pazzesca, come lo è stata il Milan. Mi chiamarono Secco, Castagnini e Blanc. Mi ricordo che andai a cena a casa di Blanc e poi ripartii per tornare a casa di notte a Giulianova. Durante il viaggio mi chiamarono per dirmi che al 99% sarei stato l'allenatore della Juventus e che serviva soltanto che ratificasse il CdA o una roba del genere. Andavo a tremila, ma con la testa non in senso di velocità. Capirai avevo quarant'anni. Chi ci pensa alla Juventus? In cent'anni quanti si siedono su quela panchina. Purtroppo, dopo un paio di giorni, mi dissero che c'erano cose più grandi, che non decidevano solamente loro e presero Ferrara".