A distanza di molti anni, l'ex difensore del Manchester United, Gary Neville, ha svelato il perchè del suo scoraggiamento nel celebre video che lo immortala in diretta mentre scopre del passaggio del turno in Champions da parte dei bianconeri."Li abbiamo affrontati nei gironi per diversi anni. Erano quasi il nostro acerrimo nemico. All’epoca c’erano l’Arsenal in Premier League e la Juventus in Champions League, non riuscivamo a sfuggirgli. Poi abbiamo battuto i bianconeri nel 1999, in semifinale, con una prestazione straordinaria a Torino. Questo video è stato nella prima parte della competizione. Probabilmente non avrei dovuto annunciare pubblicamente che ero preoccupato per la Juventus. Ma… ecco, è l’esuberanza della gioventù".