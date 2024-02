Il centrocampista dell'Inter Davideè stato intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla scelta del club nerazzurro nonostante l'accostamento alla Juventus nel mercato estivo passato:"Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter. Scudetto? Se vinciamo porto mia nonna sul pullman".