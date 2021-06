Nicolòha vissuto una stagione particolare. Ottima la partenza con l'Under 23, dove ha potuto mettersi in mostra. Tanto da guadagnare la convocazione fissa nella Juventus guidata da Andrea Pirlo. Il giovane centrocampista - talento su cui i tifosi della Juve ripongono grandi speranze - era presente, in panchina, anche all'ultima giornata di campionato, quella che ha regalato la matematica qualificazione in Champions League ai bianconeri. Proprio su quanto successo quella sera, Fagioli ha commentato: "Si sudava più in panchina"