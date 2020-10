Dagli studi di Sky Sport, in distaccamento a Los Angelese, Alessandro Del Piero ha parlato della sconfitta dei bianconeri sottolineando: "Il Barcellona è più avanti della Juve, li abbiamo equiparati perché hanno avuto due annate non positive. Sì lo scudetto della Juve, ma per com'è finita l'era Sarri... A parte le battute, per Messi e il suo clan è stata grande vigoria. Si vedeva dai movimenti, dalla lucidità. L'atteggiamento generale, si vedeva. Juve? Altre cinque ammonizioni, ha corso dietro una grande squadra. Tre espulsioni in 7 gare. A lungo andare può essere un problema".