Ospite di Belve su Rai 2, l'exAntonioha parlato anche dell'ipotesi di allenare. Ecco il suo commento: "Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono, spero di viverle in carriera, c’è tanta passione, sono piazze che si sposano con me. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Serve però serietà e progetto. Perché non si è concretizzato nulla con gli azzurri? Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima. Poi non so se Napoli e Roma si sono fatte vive. Conparlo costantemente, c’è un rapporto personale e ha stima della mia persona. Poi ha fatto una scelta cone le sue scelte sono state lungimiranti, gli daranno ragione anche quest’anno. È un visionario".