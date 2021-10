Non solo i compagni, non solo la Juve.ha parlato a Dazn anche di un suo momento complesso, post infortunio: "Ho vissuto un periodo duro dopo l'infortunio: sono rientrato dopo sei mesi e poco dopo è scoppiato il Covid e per quasi un anno ho fatto fatica a ritrovare il giusto equilibrio e il pensiero del ritiro si è fatto strada nella mia testa ma sono stati gli Europei a tenermi in piedi e la voglia di esserci a tutti i costi".