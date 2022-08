Gleison Bremer nella giornata di oggi si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa ( QUI l'integrale) come il nuovo numero 3 della Juventus. Il brasiliano ha svelato di aver parlato con Giorgio. Queste le sue parole:"Prima di prendere questa decisione, ho parlato con lui. Mi ha dato dei consigli, per me è un idolo, migliore difensore italiano, uno vero. Ho parlato con lui. E mi ha detto di non lasciarsi condizionare".