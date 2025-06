La rivelazione di Bremer a SportWeek

In un’intervista rilasciata a SportWeek, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha raccontato uno dei momenti più intensi e significativi della sua carriera, svelando cosa abbia rappresentato per lui diventare un calciatore professionista."La più grande emozione che mi ha regalato lo sport? Quando sono diventato professionista: perché ho potuto aiutare la mia famiglia. I miei genitori avevano bisogno di quella 'spinta'", ha dichiarato Bremer con grande sincerità.Parole semplici ma cariche di significato, che mettono in luce il lato umano di un atleta spesso abituato a lottare in campo, ma che non dimentica le proprie origini. Per il centrale brasiliano, la famiglia ha sempre rappresentato un punto fermo, e il raggiungimento del calcio professionistico è stato molto più di un traguardo sportivo: è stato un modo concreto per ripagare i sacrifici dei suoi cari.

Oggi Bremer è uno dei pilastri della difesa bianconera, ma non dimentica da dove è partito. Il suo racconto a SportWeek è un messaggio forte per tutti i giovani che sognano il calcio: determinazione, lavoro e cuore possono cambiare non solo una carriera, ma la vita intera.