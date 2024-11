Le parole di Arne Slot in conferenza stampa:CHIESA - Non è tra i convocati per il Real Madrid, ma si vede che sta iniziando ad essere coinvolto in allenamento.SALAH - L’unica cosa che posso dire è che guardando le formazioni del Liverpool che ho schierato finora, Mo è più dentro che fuori. E non penso che sia distratto dal tema contrattuale. Non lo è stato contro lo United dopo alcune dichiarazioni sul futuro e non lo è stato neanche in altro occasioni.