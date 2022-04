Le parole di Massimiliano Allegri nel post Juventus-Fiorentina, a Mediaset:



CRITICHE - "Ma sì, è anche divertente, Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus, l'ho sentito anche oggi ed è normale che quando la Juve non vince ci restano male tutti, il primo sono io. La Juve deve sempre lottare per vincere, quest'anno girano abbastanza... Bisogna far tesoro e l'anno prossimo arrivare a lottare per il campionato. Ma fa parte della vita, non si può sempre vincere. Abbiamo fatto 18 risultati utili consecutivi, con il Bologna non siamo riusciti a vincere creando tanto, questa sera abbiamo fatto una buona fase difensiva che era quello che mancava".