L'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha svelato un curioso retroscena di mercato.'Il Trap tecnico Juve mi disse: “Perché non vieni a Torino?”. Gli risposi: “Perché sto bene a casa, mister”. E lui: “Fai bene, bravo!”. Sapeva che sventolare una sola bandiera nella vita ti rende unico: te lo riconoscono tutti. Anche se significa vincere un solo scudetto, come accaduto a me'.