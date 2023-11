Da qualche ora stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate dall'arbitro della Serie A, Fabio Maresca, che si è espresso così sul suo senso di appartenenza alla città di Napoli.'Ho sempre detto che non avrei mai cambiato sezione, sono una persona che è nata e spera di morire a Napoli perché amo troppo questa città. Per me è sarà sempre un grande orgoglio essere arbitro della città e della sezione di Napoli'. Queste le parole riprese da Sportface'.