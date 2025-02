AFP via Getty Images

Il procuratore Giuseppe Riso ha parlato di diversi retroscena di mercato sulle colonne de La Repubblica. L'agente ha confidato come Bryan Cristante fosse entrato nell'orbita Juventus nel corso dell'ultima sessione, ma l'operazione non si è concretizzata per una questione legata alle cessioni. Di seguito ecco le sue parole:"A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve sia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno".