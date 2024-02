Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'agente di Gigi Buffon, Silvano Martina, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha rivelato un curioso aneddoto di mercato legato all'ex portiere della Juve.'Ci è mancato pochissimo che Buffon andasse alla Roma nel 2013, era in scadenza tra l’altro. Lui nella Juve è stata una leggenda e stava bene dov’era. Molte squadre lo avrebbero voluto anche a 40 anni. L’Arabia Saudita sarebbe stato un problema per la famiglia e dopo tanti sacrifici stavolta ha rinunciato lui'.