Nicoleintervistata in esclusiva su IlBianconero ( QUI l'integrale) ha raccontato di quando è stata chiamata dalla Juventus Women per la prima volta. Le sue parole:“Ho ricevuto la chiamata verso fine stagione, attorno ad aprile. Sono poi andata a fare un provino a Vinovo. Mi ricordo che quando sono entrata mi sembrava di essere in un altro mondo. Poi mi hanno comunicato che mi avrebbero tenuta. Mi ricordo però che la cosa bella era proprio stata entrare al JTC, poi vedere tutte le cose della Juve, incredibile. Si sa che nel calcio femminile la Juve era il meglio, quindi anche solo arrivare lì a fare il provino era incredibile. Poi dovevi dare il massimo per essere presa, quando me l’hanno comunicato ero felicissima. Un piccolo sogno che si è realizzato”.