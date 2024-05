Le parole di Lorenzoa calciomercato.com:10 anni nel settore giovanile della Juventus, cosa ti porti dietro dall'esperienza in bianconero?"Mi hanno insegnato a non mollare mai, 'fino alla fine' come dire il motto. Lì sono cresciuto con delle regole che mi hanno migliorato e mi hanno fatto crescere. Sono entrato a 8 anni, se non avevi un taglio di capelli perfetti dovevi tagliarteli; figurati che da piccolo mi piaceva la cresta alla Vidal...".