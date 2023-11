Le parole di Francesco, sindaco di Bagno a Ripoli:"Stasera si gioca Fiorentina-Juventus.Una delle partite più importanti della stagione a Firenze.Io non sarò allo stadio.Non reputo giusta la scelta della Lega di giocare sempre e comunque. Nonostante ancora troppa gente sia in difficoltà ad una sola manciata di chilometri dal Franchi.Troppe persone ancora in difficoltà e troppe ancora le necessità perché un evento calcistico possa svolgersi con la giusta serenità, con il clima di festa che merita.Ma soprattutto troppi ancora i bisogni del territorio e della cittadinanza per impegnare polizia, carabinieri, soccorritori allo stadio. I mezzi servono a Campi Bisenzio non a Campo di Marte.Anche i club erano disponibili al rinvio. Poteva e doveva essere presa posizione in modo netto. Ancora può essere fatto! Esiste l’istituto dell’ordinanza del Sindaco.Condivido in pieno le parole, la scelta dei tifosi e della Curva Fiesole che sarà sempre parte di me e della mia vita.Parole di buon senso e intelligenza, di sensibilità, di amore per Firenze e per i suoi cittadini prima di tutto".