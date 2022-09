Le parole dia William Hill:"Non ha fatto la preparazione e Rashford sta segnando e facendo tanti assist. Ecco perché non sta giocando e la squadra è più importante. Sono sicuro che Cristiano sia furioso per questa situazione, non puoi essere uno che ha fatto tutto quello che ha fatto lui ed essere felice quando non raggiungi i tuoi obiettivi, non fai i tuoi numeri. Ma Ronaldo è un professionista e sarà sicuramente concentrato per quando arriverà il suo momento".