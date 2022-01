Ivan Zazzaroni, al Corriere dello Sport, parla così della situazione Vlahovic: "Non si siede nemmeno. Non solo non ne discute: evita addirittura di ascoltare chi vorrebbe trattenere o, se messo alle strette, vendere il centravanti del momento. L’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, che ha più volte smentito di essere in società con Danilo Vucic, figlio del presidente della Serbia Aleksandar, non si sposta di un centimetro rispetto alle posizioni dell’estate scorsa. E a poco valgono gli appelli, i ripetuti attacchi e i richiami alla gratitudine e al senso di responsabilità di Rocco Commisso e Joe Barone: la prospettiva della libertà contrattuale, peraltro monetizzabile ben oltre i confini della logica post-pandemica, è più allettante e forte di qualsiasi pressione".