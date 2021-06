"Una confidenza fatta dal presidente dell’Uefa Ceferin ad un interlocutore qualificato, giovedì sera a Roma alla cena istituzionale per gli Europei conferma, se ce ne fosse ancora bisogno il livore personale del numero uno del calcio europeo nei confronti di Andrea Agnelli per lo scottante caso della Superlega: “potrei perdonare la Juventus ma non il suo presidente. Se Agnelli si dimettesse o fosse destituito si potrebbe trovare un’intesa…”."

Queste sono le rivelazioni che ha fatto sul suo sito ufficiale il noto giornalista Paolo Bargiggia.