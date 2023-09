Aliceintervistata ai nostri microfoni ( QUI l'integrale) ha parlato di Joe. Le sue parole:“Con Rita Guarino ero piccola, era il mio primo anno in prima squadra. Dal mio punto di vista ha un’idea di calcio ancora italiana. Joe invece ha portato dei concetti internazionali basati sull’occupazione dello spazio con e senza la palla come principio fondamentale. Dal punto di vista individuale Joe lavora su dei concetti base che ti permettono in campo di risolvere qualsiasi situazione ti si presenti. Ad inizio anno lui fa una classica presentazione, a me ha colpito che lui presenta questa lista in cui legava ad ogni situazione di gioco un’azione. L’obiettivo è assimilarle ed avere un pensiero veloce in campo perché così riesci a risolvere ogni situazione. È un lavoro individuale che può fare chiunque”.