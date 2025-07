La risposta di Vlahovic alla chiamata di Inzaghi: il retroscena

Inzaghi chiama Vlahovic, la risposta dell'attaccante

Non solo il Milan, tra le opzioni pernegli ultimi giorni si è di nuovo aperta quella in Arabia Saudita. Già in passato ci aveva provato l'Al Nassr, ricevendo però un no dal serbo e adesso invece chi vorrebbe il centravanti è l' Al Hilal di Simone Inzaghi. L'ex allenatore dell'Inter si sarebbe mosso in prima persona per Vlahovic.Vlahovic, come riferisce Repubblica, è stato contattato direttamente da Inzaghi e ha dato una risposta interlocutoria. Mentre la Stampa scrive: "Vlahovic prende tempo, registrando anche il forte interesse dell’Al-Hilal, un contatto diretto con Simone Inzaghi ci sarebbe stato a margine dell’ennesimo no incassato da Osimhen: in questo caso il problema non è economico, per il momento Vlahovic preferisce l’Europa all’Arabia Saudita".

Pista quindi che per ora non sarebbe calda, con Vlahovic che aspetta altre opportunità ma Inzaghi intanto ha fatto la sua mossa, facendo sapere in prima persona la volontà di acquistare il serbo.