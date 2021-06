Per trovare il vice Szczesny la Juventus non sta guardando troppo lontano: uno dei profili che piacciono per sostituire Gigi Buffon tornato a Parma è Salvatore Sirigu del Torino. I granata vogliono puntare su Milinkovic Savic e hanno già chiuso per Berisha della Spal come vice, così sono pronti ad ascoltare offerte per Sirigu per il quale ormami non c'è più posto. La Juve ci pensa, anche se l'obiettivo del giocatore è quello di giocare col Cagliari se dovesse partire Cragno.